Ивлеева призналась, как на самом деле относится к Путину | 360°

Знаменитости 03 мая 2024, 11:54 Ивлеева призналась, как на самом деле относится к Путину Блогер Ивлеева заявила об уважении к президенту России Путину Anatoly Lomokhov/Global Look Press

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Телеведущая Анастасия Ивлеева с симпатией относится к президенту России Владимиру Путину. В беседе с блогером и ресторатором Андреем Третьяковым на его YouTube-канале она заявила об уважении в лидеру государства.

«Я всегда к нему так относилась — не было момента, чтобы я сидела, злилась и за что-то проклинала его», — пояснила она.

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Ивлеевой также пришлось второй раз в жизни публично ответить на вопрос, что бы она спросила оказавшись перед президентом страны.

«Чем помочь?» — поинтересовалась бы блогер у Путина.

Ивлеева порассуждала на тему, нужно ли президенту заводить личный блог. По ее словам, Путин и так «дико популярен» в сети, поэтому никакие аккаунты ему не нужны.

В той же беседе телеведущая объяснила, почему удалила все фото и видео в соцсетях. Как выяснилось, она почистила блоги от растерянности, незнания и страха.