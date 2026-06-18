Ольга Бузова вышла на сцену в Кремле вскоре после тяжелой операции

Телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на сцене детского конкурса «Лидеры» в Государственном Кремлевском дворце в инвалидном кресле, поскольку перед этим перенесла операцию. Кадры она опубликовала в своих соцсетях.

«Так по Кремлю я еще не ходила», — призналась Бузова, когда ее катили по коридору.

После выступления она вернулась в больницу.

Неделю назад телеведущая споткнулась у себя дома и получила травму ноги, после которой ей потребовалась операция. На следующий день она вышла на связь с поклонниками и сообщила, что тяжело отходит от наркоза и концерт в Ростове-на-Дону придется перенести на 6 августа.

Операцию на ногах недавно перенесла и фигуристка Евгения Медведева. Она решила привести в порядок стопы перед свадьбой с танцором и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым.