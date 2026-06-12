Фигуристке Медведевой прооперировали обе ноги

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева перенесла операцию на обеих стопах, фотографии из больничной палаты она разместила в соцсетях. Об этом сообщили «Вести» .

На опубликованных снимках у Медведевой перебинтованы обе ноги. Она написала, что операция плановая и за ней последует длительное восстановление.

«Очень рада, что получилось поправить здоровье! До свадьбы заживет», — прокомментировала спортсменка.

Ранее фигуристка рассказала, что готовиться к свадьбе с хореографом Ильдаром Гайнутдиновым ей помогает профессиональная команда. У нее самой слишком плотный график.