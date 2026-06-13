Бузова вышла на связь после операции на ноге

Певица и телеведущая Ольга Бузова вышла на связь с поклонниками после операции на ноге. Видеозапись опубликовал телеграм-канал Super.ru .

Бузова призналась, что тяжело перенесла наркоз и несколько раз теряла сознание во время восстановления.

«Только сейчас я более-менее пришла в себя после наркоза. Очень сложно отходила, падала в обморок несколько раз. Очень страшно, больно и обидно, что вот так на ровном месте может произойти такое», — поделилась телеведущая.

Певица отметила, что обидно за сбившийся график и перенос концерта в Ростове-на-Дону. Бузова принесла извинения поклонникам и отметила, что если была хоть одна возможность приехать — она бы приехала.

«Пока я приходила в себя после операции моя команда приняла решение после разговора с докторами о переносе концерта на 6 августа», — рассказала артистка.

Бузовой делали операцию на колене, она споткнулась и упала у себя дома. Операция длилась несколько часов.