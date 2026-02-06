Олеся Железняк опровергла новости о резком ухудшении здоровья

Актриса театра и кино Олеся Железняк опровергла информацию об ухудшении здоровья. Об этом она сообщила в беседе с 360.ru.

«Я прекрасно себя чувствую. Все замечательно», — сказала она.

Ранее появились данные, что звезде стало плохо ночью и ей якобы срочно потребовалась помощь медиков.

Железняк полюбилась зрителям после съемок в проектах «Моя прекрасная няня», «Сваты», «Любовь в большом городе» и других.

