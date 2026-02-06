Актрисе Олесе Железняк потребовалась экстренная медпомощь

Актрисе театра и кино Олесе Железняк потребовалась экстренная медицинская помощь. Об этом сообщил телеграм-канал «112» .

«Ей стало плохо этой ночью дома», — написали авторы поста.

Артистка обратилась к врачам с жалобами на сильные боли в груди и повышенное давление. Медики оказали помощь на месте — Железняк отказалась ехать в больницу.

Актриса известна ролями в таких проектах, как «Сваты», «Моя прекрасная няня», «Любовь в большом городе» и других.

Несколько дней назад в Театре Вахтангова сообщили о смерти заслуженной артистки России Ольги Чиповской. Ее не стало на 68-м году жизни. Культурное учреждение принесло глубочайшие соболезнования семье, близким, друзьям и коллегам артистки.