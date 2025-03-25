Олешко и Михалкова получили звания народных артистов России
Актриса Анна Михалкова и актер Александр Олешко стали народными артистами России. Почетные звания им присвоил президент Владимир Путин. Указ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Актеров удостоили званий «за большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, <…> эстрадного искусства».
Также звания народного артиста России получили Максим Аверин, Лидия Вележова, Мария Абашева и другие деятели культуры.
Звание Героя Труда Путин присвоил композитору Александре Пахмутовой за заслуги в развитии музыкального искусства.
Ранее народную артистку Ирину Аллегрову наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени получил актер Михаил Боярский.
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