Путин присвоил Пахмутовой звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил композитору Александре Пахмутовой звание Героя Труда за заслуги в развитии музыкального искусства. Указ главы государства разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«Присвоить члену региональной общественной организации „Союз московских композиторов“, композитору Александре Николаевне Пахмутовой звание Героя Труда Российской Федерации», — отметили в документе.

Пахмутова получила звание за многолетнюю плодотворную творческую работу, многогранную общественную деятельность и особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства.

Композитору 95 лет, она написала свыше 500 песен и музыкального сопровождения к кинофильмам. Ей принадлежат известные хиты «И вновь продолжается бой», «Орлята учатся летать», «Нежность», «До свиданья, Москва!», «Главное, ребята, сердцем не стареть!».