Названа причина загадочной смерти собаки Джина Хэкмена

Эксперты установили причину смерти собаки, найденной рядом с телом актера Джина Хэкмена и его супруги. Животное скончалось от обезвоживания и голода, сообщило агентство Associated Press.

Служба по контролю за животными округа Санта-Фе заявила, что в желудке собаки обнаружили только желчь и шерсть. Эксперты не нашли признаков инфекционного заболевания, травмы или отравления, которые могли бы привести к смерти.

Тела артиста и его супруги Бетси Аракавы нашли в их доме в Санта-Фе 26 февраля. Там же находился труп их собаки. Экспертиза установили, что жена оскароносного актера умерла от хантавируса.

Смерть Хэкмена наступила от осложнений, вызванных проблемами с сердцем и болезнью Альцгеймера. У него хантавируса не обнаружили. Актер скончался через неделю после ухода из жизни Аракавы. Изначально предполагалось, что супруги отравились угарным газом.