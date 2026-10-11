Охлобыстин объяснил, почему не торопится снова общаться с Ефремовым

Актер Иван Охлобыстин пока не возобновил активное общение с заслуженным артистом Михаилом Ефремовым, который проходил реабилитацию после освобождения. Об этом сообщил 5-tv.ru .

По словам Охлобыстина, он не хотел нарушать личные границы Ефремова. Сейчас актер поддерживает связь с ним через дочь, которая приходится Ефремову крестницей.

Охлобыстин напомнил, что тот провел четыре с половиной года в заключении, и предположил, что ему требуется время, чтобы прийти в себя.

«Он очень близкий мне человек», — отметил артист.

На премьере нового российского фильма «Сказка о потерянном времени» Охлобыстин рассказал, что ценит талант американского певца Майкла Джексона и не верит обвинениям в педофилии в его адрес.