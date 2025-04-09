«Очень слаб». Адвокат Ефремова — о состоянии артиста после освобождения из колонии

Адвокат Падалко заявил, что Ефремов пока еще слаб после освобождения

Фото: 360.ru

Известный актер Михаил Ефремов пока еще очень слаб после освобождения из колонии. Об этом изданию «Подъем» сообщил его адвокат Юрий Падалко.

«Он очень слаб, очень», — сказал он.

Падалко отметил, что в первые три дня пребывания в Москве Ефремов должен сходить в инспекцию для регистрации. Дальнейшие ограничения артиста связаны лишь с отметками по месту жительства и вождением.

«На три года Ефремов лишен права управления автомобилем. По передвижению и еще чему-то ограничений нет, все хорошо», — добавил адвокат.

Михаил Ефремов 9 апреля покинул колонию в Белгородской области по УДО и приехал в Москву. После возвращения в столицу он признался, что «чувствует себя не очень», и выразил соболезнования родным и близким погибшего по его вине. Актер страдает от легочного заболевания и в ближайшее время пройдет обследование.

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