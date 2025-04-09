Адвокат Падалко заявил, что Ефремов пока еще слаб после освобождения

Известный актер Михаил Ефремов пока еще очень слаб после освобождения из колонии. Об этом изданию «Подъем» сообщил его адвокат Юрий Падалко.

«Он очень слаб, очень», — сказал он.

Падалко отметил, что в первые три дня пребывания в Москве Ефремов должен сходить в инспекцию для регистрации. Дальнейшие ограничения артиста связаны лишь с отметками по месту жительства и вождением.

«На три года Ефремов лишен права управления автомобилем. По передвижению и еще чему-то ограничений нет, все хорошо», — добавил адвокат.

Михаил Ефремов 9 апреля покинул колонию в Белгородской области по УДО и приехал в Москву. После возвращения в столицу он признался, что «чувствует себя не очень», и выразил соболезнования родным и близким погибшего по его вине. Актер страдает от легочного заболевания и в ближайшее время пройдет обследование.