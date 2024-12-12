Народная артистка РСФСР Раиса Максимова была очаровательной, симпатичной женщиной. Так о покойной в беседе с 360.ru высказался режиссер театра «Ленком» Марк Варшавер.

Он отметил, что редко встречался с актрисой и не работал с ней.

«Мы не встречались в кадре. <…> Она была очаровательным, симпатичным человеком, <…> иногда виделись просто, но очень редко. Видел ее на съемочной площадке однажды или дважды, поэтому ничего не могу сказать, хороший человек и все. Настоящий человек, актриса», — подчеркнул Варшавер.

Максимова умерла на 95-м году жизни, 11 декабря ей несколько раз вызывали скорую. Врачи не смогли помочь артистке. По словам невестки Максимовой Елены Шойко, актриса умерла дома, в окружении близких. В последнее время она почти не вставала с постели.