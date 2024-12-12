«Умерла у нас на руках». Невестка Раисы Максимовой рассказала, как потеряла свекровь

Народная артистка РСФСР Раиса Максимова умерла дома, в окружении близких. Подробности рассказала ее невестка Елена Шойко в беседе с сайтом kp.ru .

По ее словам, проблемы со здоровьем у звезды начались еще летом.

«Раиса Викторовна давно плохо себя чувствовала. Летом ушла в себя, почти не вставала с постели», — заявила собеседница журналистов.

В ноябре к Максимовой снова вернулись силы. Три недели назад она даже вышла на сцену — сыграла небольшую роль в спектакле. По словам невестки, это событие стало очень важным для актрисы, она очень хотела снова увидеть зрителей.

Однако через некоторое время звезда опять захворала. Утром, 11 декабря, пожаловалась на самочувствие. Родные сразу вызвали скорую, приехавшие медики предположили, что у Максимовой пневмония. Сначала решили госпитализировать пациентку, но потом поняли, что «не довезут до больницы».

«Она впала в кому. В течение дня было пять скорых, врачи от нее не отходили. И до 22:00 делали все, чтобы ее реанимировать. Но видно, пришел ее срок. Она умерла у нас на руках, у себя дома. Как она хотела», — рассказала Шойко.

Впервые о смерти Максимовой стало известно в ночь на 12 декабря. Ей было 94 года.