Обвиняемый в покушении на Руссо не признал вину
Адвокат Алешкин: обвиняемый в покушении на Руссо отказался признать вину
Тархан Эльдукаев отказался признать вину в покушении на певца Авраама Руссо. Об этом 360.ru рассказал адвокат артиста Андрей Алешкин.
«Мы ждем от присяжных справедливости, Руссо ждет справедливости много лет. Надо уже ставить точку в этом деле. Будем доказывать, что Эльдукаев не случайный человек в этом деле. В суде присяжных даже очевидный факт подвергается сомнению», — отметил он.
По словам адвоката, впереди много сложной работы. Обвиняемый в ходе первого заседания вину не признал.
«Но за мной справедливость», — подчеркнул Алешкин.
Следствие назвало бывшего борца Тархана Эльдукаева организатором серии нападений на горских евреев в Москве. Расследование длилось 29 лет. Эльдукаеву также вменили попытку убийства Авраама Руссо.
Московский военный суд оцепили перед судом над Тарханом Эльдукаевым. Усиление мер безопасности вызвано присутствием групп поддержки обвиняемого.