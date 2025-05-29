Обвиняемый в покушении на Руссо не признал вину

Адвокат Алешкин: обвиняемый в покушении на Руссо отказался признать вину

Фото: РИА «Новости»

Тархан Эльдукаев отказался признать вину в покушении на певца Авраама Руссо. Об этом 360.ru рассказал адвокат артиста Андрей Алешкин.

«Мы ждем от присяжных справедливости, Руссо ждет справедливости много лет. Надо уже ставить точку в этом деле. Будем доказывать, что Эльдукаев не случайный человек в этом деле. В суде присяжных даже очевидный факт подвергается сомнению», — отметил он.

По словам адвоката, впереди много сложной работы. Обвиняемый в ходе первого заседания вину не признал.

«Но за мной справедливость», — подчеркнул Алешкин.

Следствие назвало бывшего борца Тархана Эльдукаева организатором серии нападений на горских евреев в Москве. Расследование длилось 29 лет. Эльдукаеву также вменили попытку убийства Авраама Руссо.

Московский военный суд оцепили перед судом над Тарханом Эльдукаевым. Усиление мер безопасности вызвано присутствием групп поддержки обвиняемого.

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