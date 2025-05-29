Здание суда в Москве оцепили перед процессом над подозреваемым в покушении на Руссо

Днем в четверг здание Московского гарнизонного суда в Москве оцепили сотрудники ГИБДД и ОМОН. Здесь пройдет заседание, в котором перед правосудием предстанет Тархан Эльдукаев, обвиняемый в убийстве бизнесменов и в организации покушении на певца Авраама Руссо.

Усиления мер безопасности связано с тем, что на заседания приходят группы поддержки Эльдукаева в количестве от 40 до 60 человек. У суда и прокуратуры в настоящее время находится постоянная охрана.

Полиция в октябре 2023 года задержала Эльдукаева. Следствие считает, что в 2024 году он нанял трех человек, один из которых ранил Руссо. Московский гарнизонный военный суд 8 апреля продлил подозреваемому арест на шесть месяцев. Находясь под стражей, Эльдукаев попросился на СВО.

Представители Эльдукаева также просили либо рассмотреть дело судом присяжных, либо вернуть дело прокурору и прекратить уголовное преследование. Ходатайства в итоге осталось без рассмотрения.