Обвинение представило суду все доказательства по делу Блиновской

Сторона обвинения закончила представлять доказательства по делу блогера Елены Блиновской о неуплате налогов и незаконном обороте средств. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Рассмотрение дела проходит в зале Савеловского суда Москвы.

«Обвинение закончило представлять доказательства, мы передаем очередь стороне защиты», — отметила прокурор.

Обвинение представляло доказательства более 10 заседаний. За это время суд также допросил свидетелей, некоторые из которых не смогли приехать в Москву и отвечали на вопросы по видеосвязи из Ярославля.

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