Обращение Сердючки к Пугачевой спровоцировало скандал в Юрмале

Сердючка обратилась к Пугачевой со сцены в Юрмале

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, обратился к Алле Пугачевой на фестивале Лаймы Вайкуле, спровоцировав тем самым скандал. Об этом сообщил «Московский комсомолец» .

Данилко появился на сцене фестиваля в форме болельщицы, исполнив несколько англоязычных и украиноязычных хитов, в частности, Swedish Lullaby и Russia Goodbye.

Во время выступления он вынес украинский флаг, а в песнях заявлял о том, что Украина победит. Кроме того, Данилко рассказывал об украинских реалиях, признаваясь, что «повсюду ходит с фонариком».

Пугачева находилась в зале и аплодировала Сердючке. Данилко неоднократно со сцены обращался к российской певице, а потом подарил цветы и пожелал здоровья.

Обращение Данилко к Пугачевой вызвало в итоге скандал, как и его рассказы про тяжелую жизнь на Украине.

Ранее украинский артист заявил, что на Украине пора прекратить истребление людей. Также Данилко отметил, что не собирается себя ломать и отказываться от русского языка в общении, считая его средством коммуникации.