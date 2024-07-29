Сердючка сделала громкое заявление об Украине

Сердючка заявила, что на Украине надо прекратить истребление людей

Фото: РИА «Новости»

Вопрос о том, нужно ли Украине отдать России восточные территории, если союзники уменьшат помощь, поставил в тупик украинского певца Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка. Интервью с ним опубликовал латвийский телеканал LTV Ziņu dienests.

Данилко заявил, что у него нет ответа на этот вопрос. При этом он добавил, что «есть три сценария».

Артист заявил, что если Украина не получит необходимого оружия и не будет иметь достаточного количества людей для пополнения войск, тогда она не сможет вести боевые действия в полную силу.

«Это надо прекратить, это просто истребление людей», — добавил Данилко.

Также исполнитель отметил, что власти Украины считают самым лучшим вариантом возвращение к границам 1991 года. Только политики должны выстраивать отношения, потому что Россия никуда не денется, резюмировал он.

Ранее Андрей Данилко заявил, что общается на русском языке для коммуникации и не собирается отказываться от него.

Кочевники с кастовой системой и автоматами. Что известно о туарегах и с кем они воюют

Гей-парад в акватории Сены. Зачем Париж смешал Олимпиаду с грязью?

«Население об этом не знало». Что произошло на Беломорканале

Психологические костыли. Зачем британки принялись закапывать сосиски перед свадьбой

Бомбардировка любовью. Как люди попадают в секты

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте