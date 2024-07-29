Сердючка заявила, что на Украине надо прекратить истребление людей

Вопрос о том, нужно ли Украине отдать России восточные территории, если союзники уменьшат помощь, поставил в тупик украинского певца Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка. Интервью с ним опубликовал латвийский телеканал LTV Ziņu dienests .

Данилко заявил, что у него нет ответа на этот вопрос. При этом он добавил, что «есть три сценария».

Артист заявил, что если Украина не получит необходимого оружия и не будет иметь достаточного количества людей для пополнения войск, тогда она не сможет вести боевые действия в полную силу.

«Это надо прекратить, это просто истребление людей», — добавил Данилко.

Также исполнитель отметил, что власти Украины считают самым лучшим вариантом возвращение к границам 1991 года. Только политики должны выстраивать отношения, потому что Россия никуда не денется, резюмировал он.

Ранее Андрей Данилко заявил, что общается на русском языке для коммуникации и не собирается отказываться от него.