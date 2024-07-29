Сердючка объяснилась за русский язык в Латвии
Сердючка заявила, что не будет себя ломать и отказываться от русского языка
Украинский певец Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, заявил, что общается на русском языке ради коммуникации и не собирается себя ломать, отказываясь от него. Об этом он сказал в интервью латвийскому телеканалу LTV Ziņu dienests.
Данилко добавил, что большинство его песен написаны на русском языке, причем некоторые из них невозможно перевести на украинский без потери смысла.
«Специально переводить то, что не переводится [невозможно]. Нельзя перевести „Все будет хорошо“. Если перевести то, что заложено в этом слове „хорошо“, это получается мат», — отметил артист.
Данилко добавил, что без русского языка он не смог бы разговаривать и с певицей Лаймой Вайкуле. Кроме того, артист считает, что язык дан для понимания, но его «используют в политических целях».
Ранее пользователи Сети раскритиковали Данилко, а также певицу Аллу Пугачеву и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича*, посетивших фестиваль Вайкуле в Юрмале, назвав последний «слетом русофобов-пенсионеров». По словам комментаторов, прежде популярные артисты скатились до позорной старости.