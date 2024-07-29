Сердючка объяснилась за русский язык в Латвии

Сердючка заявила, что не будет себя ломать и отказываться от русского языка

Украинский певец Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, заявил, что общается на русском языке ради коммуникации и не собирается себя ломать, отказываясь от него. Об этом он сказал в интервью латвийскому телеканалу LTV Ziņu dienests .

Данилко добавил, что большинство его песен написаны на русском языке, причем некоторые из них невозможно перевести на украинский без потери смысла.

«Специально переводить то, что не переводится [невозможно]. Нельзя перевести „Все будет хорошо“. Если перевести то, что заложено в этом слове „хорошо“, это получается мат», — отметил артист.

Данилко добавил, что без русского языка он не смог бы разговаривать и с певицей Лаймой Вайкуле. Кроме того, артист считает, что язык дан для понимания, но его «используют в политических целях».

Ранее пользователи Сети раскритиковали Данилко, а также певицу Аллу Пугачеву и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича*, посетивших фестиваль Вайкуле в Юрмале, назвав последний «слетом русофобов-пенсионеров». По словам комментаторов, прежде популярные артисты скатились до позорной старости.