Обматеривший Галкина блогер попал в список нежелательных лиц в Латвии

МИД Латвии признал нежелательным лицом обругавшего Галкина блогера

Фото: РИА «Новости»

Латвийский МИД внес блогера Максима Винклера в список нежелательных лиц. Об этом сообщило радио «Sputnik Ближнее зарубежье».

Мужчине, обматерившему юмориста Максима Галкина* на его концерте в Юрмале, запретят въезд в страну. Этим вопросом лично занималась министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Винклер признался, что пошел на концерт к Галкину*, чтобы высказать критику в лицо шоумену. Блогер пообещал достать любого, кто «открывает рот на Россию».  До этого в Сети разместили видео, на котором Винклер с первого ряда на концерте Галкина* обращается к комику.

Галкин* ранее заявил, что певица Алла Пугачева не собирается давать концерт в России. Юморист назвал эти сообщения «выдумками от начала до конца», сообщили «Известия».

Пугачева и Галкин* покинули Россию в феврале 2022 года.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

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