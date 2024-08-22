Обматеривший Галкина блогер попал в список нежелательных лиц в Латвии

Латвийский МИД внес блогера Максима Винклера в список нежелательных лиц. Об этом сообщило радио «Sputnik Ближнее зарубежье» .

Мужчине, обматерившему юмориста Максима Галкина* на его концерте в Юрмале, запретят въезд в страну. Этим вопросом лично занималась министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Винклер признался, что пошел на концерт к Галкину*, чтобы высказать критику в лицо шоумену. Блогер пообещал достать любого, кто «открывает рот на Россию». До этого в Сети разместили видео, на котором Винклер с первого ряда на концерте Галкина* обращается к комику.

Галкин* ранее заявил, что певица Алла Пугачева не собирается давать концерт в России. Юморист назвал эти сообщения «выдумками от начала до конца», сообщили «Известия».

Пугачева и Галкин* покинули Россию в феврале 2022 года.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.