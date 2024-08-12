Обматеривший Галкина блогер объяснил свой поступок

Блогер Винклер заявил, что высказал Галкину в лицо все, что о нем думает

Блогер Максим Винклер заявил, что пошел на концерт к комику Максиму Галкину*, чтобы высказать критику ему в лицо. Он этом он рассказал в беседе с RT .

Винклер признался, что не мог пропустить выступление. Он хотел высказаться жестче, но воспитание не позволило.

«После того, как я разложил цветы, я сам направился к выходу, охрана, конечно, помогла немного и проводила меня», — сказал блогер.

Он отметил, что достанет любого, «кто открывает рот на Россию».

Ранее в Сети появилось видео, как Винклер с первого ряда на концерте Галкина* обратился к комику. Он рассказал, чтобы специально купил билет на выступление для высказывания критики в адрес нелюбимого юмориста. Также блогер подарил букет гвоздик комику.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.