Обманутая мошенниками звезда фильма «Москва слезам не верит» оказалась в больнице

Актриса Раиса Рязанова попала в больницу из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, врачи диагностировали у нее нарушение ритма сердца — синдром слабости синусового узла. Этот недуг может привезти к острому инфаркту или остановке сердца. Особенно ситуацию усугубляет повышенное давление.

Медики прописали артистке лечение и назначили обследования. Сейчас она восстанавливается дома.

На прошлой неделе стало известно, что Рязанову обманули мошенники. Аферисты притворились сотрудниками ФСБ и выманили у звезды четыре миллиона рублей якобы для сохранности накоплений. Обман актриса осознала, когда уже отдала деньги курьеру. В итоге она обратилась в полицию, правоохранители начали проверку.

Однако это не единственный повод для переживаний у знаменитости. В октябре этого года Рязанова призналась журналистам, что тяжело переживает смерть сына.