Актриса Раиса Рязанова отдала курьеру мошенников 4 млн рублей

Телефонные мошенники под видом сотрудников ФСБ выманили у народной артистки России Раисы Рязановой четыре миллиона рублей. Об этом сообщил источник «Известий» .

Аферисты действовали по стандартной схеме. Они позвонили актрисе 4 декабря, представились сотрудниками ФСБ и убедили для сохранности отдать все накопления. Рязанова так и сделала — сняла четыре миллиона наличными и дождалась курьера.

Осознав обман, актриса обратилась в полицию. Правоохранители устроили проверку.

В октябре звезда фильма «Москва слезам не верит» и сериала «Не родись красивой» встретила 80-летие. Рязанова призналась журналистам, что тяжело пережила смерть сына, Данилы Петрова, из-за оторвавшегося тромба и винила себя в случившемся. Актриса заранее купила участок на Троекуровском кладбище, чтобы быть похороненной рядом с ним.