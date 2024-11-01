Актриса Рязанова призналась, что чувствует вину после смерти 51-летнего сына

Артистка заявила, что после трагедии ее мучают угрызения совести.

«Я себя чувствую виноватой, хотя это тромб был. Не дожил он, его не вернешь. Знаешь, когда я приезжала на вокзал, то он всегда встречал меня… А сейчас некому», — поделилась знаменитость.

При жизни Петров снимался в фильмах, а также участвовал в театральных постановках. У Рязановой остался внук, которому сейчас 33 года. Звездный наследник тоже пошел по пути творчества и стал актером.