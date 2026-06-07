Объявлены победители премии МУЗ-ТВ

Лучшими исполнителями в России признаны Zivert (Юлия Зиверт) и Ваня Дмитриенко. Они получили награды на церемонии вручения премии «МУЗ-ТВ-2026. Движение» на Live Арене, сообщил ТАСС .

Zivert достался приз в номинациях «Лучшая исполнительница», «Лучший сольный концерт» за шоу «Где-то в ретро» и «Лучшая песня» за песню «Банк». Таким образом певица поставила рекорд премии по количеству номинаций за один год.

«Лучшим исполнителем» признан Ваня Дмитриенко. Его же наградили в номинации «Лучшая коллаборация» за песню «Силуэт» с Аней Пересильд.

The Hatters объявлена лучшей группой, «Бонд с кнопкой» — прорывом года, Мари Краймбрери — лучшей в Сети, песня «Один в поле воин» певицы Bearwolf (Валерия Василевская) в исполнении Полины Гагариной — лучшим кавером. Среди альбомов победил «Ангелы и не очень» группы «Моя Мишель».

Сергей Лазарев получил две награды за клип «Если бы я мог» и программу «Шоумен». Клип Димы Билана «Горький шоколад» отметился в номинации «Лучшее лирическое видео» за клип «Горький дождь».

Ранее журналисты спросили у Билана на премии МУЗ-ТВ о новой возлюбленной. Он отшутился на просьбу представить ее публике.