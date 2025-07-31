Певица Bearwolf подняла стоимость своих выступлений в 10 раз

Российская певица Bearwolf, выпустившая хит Godzilla, за год поняла ценник на свои выступления в 10 раз — с 350 тысяч до трех миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

В эту стоимость войдет 30-минутное выступление артистки, включающее девять треков. На мероприятие она готова прилететь исключительно бизнес-классом, а передвигаться по городу, где пройдет концерт, только с водителем со стажем от шести лет.

В райдере имеются и довольно необычные требования. Например, в гримерке перед выступлением Bearwolf должны ждать силиконовые накладки на грудь.

Ранее стало известно, сколько зарабатывает Надежда Кадышева, творчество которой сейчас переживает вторую волну популярности. Один концерт приносит артистке до четырех миллионов рублей.