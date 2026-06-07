Билан жестко ответил на вопрос о возлюбленной и заинтриговал фанатов

Певец Дима Билан на пресс-подходе премии МУЗ-ТВ заинтриговал поклонников, жестко отреагировав на вопрос журналистов, представит ли он публике свою новую возлюбленную. Кадры опубликовало издание NEWS.ru .

«Когда лягушки будут господа», — ответил артист.

На вопрос журналистов, была ли его возлюбленная в зале, раздражительно заметил, что уже ответил на их вопрос.

В мае Билан участвовал в астрологическом шоу «Натальная карта», где приоткрыл завесу тайны над своей личной жизнью. Артист признался, что любит и любим. При этом не назвал имя своей счастливой избранницы.

Ранее Билан признавался, что постоянно ходит с охраной, которую называет помощниками. Ему пришлось так поступить из-за «сталкеров».