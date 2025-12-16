Объявлен победитель второго сезона шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
Влад Череватый победил во втором сезоне шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
Медиум, чернокнижник Влад Череватый повторно получил «синюю руку». Он одержал победу во втором сезоне шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших».
За победу по итогам зрительского голосования боролись также Максим Левин, Марьяна Романова и Александр Шепс. Череватый вошел в готический зал первым, показав символические похороны статуэтки первого сезона, в котором разделил победу с Шепсом. Затем появился Левин, пожавший руки поклонникам, вслед за ним остальные финалисты. В результате «синяя рука» досталась Череватому.
Второй сезон шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» стартовал 30 августа. Одним из самых сложных испытаний стала поездка в татарстанское село Новое Чурилино, где произошла череда смертей. Череватый разложил фотографии покойных по хронологии, нашел их дома и рассказал о личности каждого.