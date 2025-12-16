Объявлен победитель второго сезона шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

За победу по итогам зрительского голосования боролись также Максим Левин, Марьяна Романова и Александр Шепс. Череватый вошел в готический зал первым, показав символические похороны статуэтки первого сезона, в котором разделил победу с Шепсом. Затем появился Левин, пожавший руки поклонникам, вслед за ним остальные финалисты. В результате «синяя рука» досталась Череватому.

Второй сезон шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» стартовал 30 августа. Одним из самых сложных испытаний стала поездка в татарстанское село Новое Чурилино, где произошла череда смертей. Череватый разложил фотографии покойных по хронологии, нашел их дома и рассказал о личности каждого.