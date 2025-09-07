Сегодня 10:59 Высшие силы такое не прощают. Колдун и 2 ведьмы нашли смертоносную воронку в Татарстане 0 0 0 Фото: Соцсети Интересное

Священники

Татарстан

Молодежь

Экстрасенсы

Шоу-бизнес

Новая тройка сильнейших экстрасенсов отправилась на испытание: Марьяна Романова, Влад Череватый и Виктория Райдос. Две ведьмы и один чернокнижник поехали в Татарстан. Никто из них не знал, что их ждет впереди, но шестое чувство подсказывало: это испытание станет проверкой на прочность. Интуиция не обманула — им пришлось столкнуться с мрачной тайной, связанной с чередой трагических смертей. Рассказываем, как они справились с задачей.

Череда смертей в Новом Чурилине В селе Новое Чурилино с волнением ждали участников родственники четырех друзей — Ильназа, Ирика, Линара и Айнура. Молодые люди погибли при странных обстоятельствах. Все трагедии произошли за два года, и между ними был небольшой перерыв. Местные жители считали, что их семьи прокляты, и надеялись, что экстрасенсы смогут помочь им. Чтобы настроиться на работу, Марьяна, Виктория и Влад еще в пути сделали внеплановую остановку, чтобы провести магический обряд с погружением в воду. Экстрасенсы делали его под дождем, а Романова при этом призвала духов воды.

Фото: Скриншот с видео

Что увидел Влад Череватый Влад Череватый первым начал испытание. Сначала чернокнижник достал кладбищенскую землю и попросил принести таз с водой. Он опустил ноги в воду, растворив в ней землю. Влад начал раскладывать фотографии погибших юношей по хронологии. О первом умершем он сказал, что мать не смогла прийти на похороны, потому что в тот момент сидела в тюрьме. Затем колдун точно отметил, что другой молодой человек, Ирик, погиб в белом автомобиле — он разбился в ДТП. Говоря о Линаре, Череватый заметил, что парень слышал какие-то голоса. Мать молодого человека все подтвердила. Влад пошел по селу и сразу направился к дому парня, который погиб в аварии. Колдун с точностью описал все детали произошедшего. Затем он пошел искать участок, где жил второй юноша, Линар, и, не успев дойти до него, заявил, что дом сгорел. Это оказалось правдой. Как оказалось, молодой человек переехал во второй дом, но и он сгорел. Скептик Илья Ларионов предложил найти связь между четырьмя смертями. Чернокнижник замешкался. Он пытался объединить четыре случая, но не видел ничего общего. Колдун решил, что это совпадения и у каждого молодого человека были свои причины — от одержимости до депрессии. Очевидцы, однако, ждали более подробных объяснений и были разочарованы версией Череватого.

Фото: Скриншот с видео

Марьяна Романова рассказала о страшной воронке Второй была Марьяна Романова. Она осмотрела каждую фотографию и заявила, что все четверо мужчин мертвы. Затем ведьма впала в транс, издавая необычные звуки, и начала говорить. Об Ильназе она сказала, что его могилу никто не навещает. Марьяна потребовала у местных жителей другие фотографии, ведь в селе были и другие молодые люди, трагически погибшие, но их снимков на испытании не оказалось. Ведьма описала несколько смертей и сообщила, что над поселком нависла воронка, уносящая людей. Марьяна уверена, что между этими трагедиями есть связь. Романова считает, что причиной стало неуважение к высшим силам. Сначала люди подумали, что это магия, но ведьма уточнила, что связано это с осквернением святого места. Тогда жители вспомнили, как один из погибших, Ильназ, брал доски из разрушенной местной церкви, чтобы топить печь в бане. Марьяна строго сказала: так поступать нельзя.

Фото: Скриншот с видео

Предупреждение Виктории Райдос Виктория Райдос подошла к заданию последней. Она внимательно посмотрела на четыре фотографии и сразу поняла, что люди на них мертвы. Ведьма также определила, кто был лидером в компании друзей. Райдос призвала этого парня, и ее облик изменился. В Викторию как будто вселился дух погибшего Линара. Она начала ходить и говорить, как покойный молодой человек. Местные узнавали в ней юношу. Ведьма побежала по темной дороге, но вскоре остановилась и призналась, что сбилась с пути. Виктория снова отправилась в путь. Очевидцы последовали за ней. Ведьма легко нашла дом покойного и даже место, где его обнаружили. Незадолго до гибели у молодого человека ушла девушка. Райдос снова отправилась в путь и привела всех к старому храму. Ведьма тоже заговорила об осквернении здания. Выяснилось, что молодежь часто устраивала там вечеринки. Райдос подчеркнула, что высшие силы такого не прощают.

Фото: Сриншот с видео

Консилиум сильнейших Когда экстрасенсы собрались на консилиум, ведьмы пришли к единому мнению: церковь осквернили и в селе началась череда смертей. Однако чернокнижник категорически не согласился с ними. Он заявил, что если бы такие вещи действительно работали, то в стране, где более 70 лет разрушали храмы и пропагандировали атеизм, все давно были бы прокляты. И тут Марьяна направилась к дереву, где заметила фантом. Виктория тоже увидела его. Ведьмы рассказали, что это призрак убитого священника, который погиб здесь около ста лет назад. Райдос предложила построить церковь, чтобы в селе исчезла воронка и прекратились смерти молодых людей.

Фото: Скриншот с видео

Голосование и результаты Когда экстрасенсы собрались на голосование в Готическом зале, стали известны результаты. Очевидцы высоко оценили Викторию — 9,9 балла. Марьяне поставили 8,4 балла, а Владу — 9,6 балла. Оценки конкурентов оказались другими. Райдос получила 9,8 балла, Романова — 9,3, а Череватый — 6,3. Максим Левин по-прежнему лидирует в турнирной таблице. Влад поднялся на второе место, Виктория — на третье, а Марьяна оказалась на шестом. Однако только в следующем выпуске станут известны итоги зрительского голосования, и это может изменить текущую расстановку сил.