«Нужно время». Оксана Самойлова не исключила, что прокомментирует развод

Оксана Самойлова опубликовала пост для тех, кто ждет комментариев о ее разводе

Модель Оксана Самойлова не исключила, что прокомментирует развод с мужем, рэпером Джиганом, однако позже. Стори об этом она опубликовала в соцсетях.

«Знаю, что ждете комментарии… Но нужно время, чтобы эмоции поутихли», — написала она.

Ранее на едином информационном портале мировых судей Москвы появилась запись, свидетельствующая, что Самойлова подала иск о разводе против Дениса Устименко (настоящее имя Джигана). Пара в браке с 2012 года, у них три дочери и сын.

Накануне адвокат Александр Бенхин сообщил, что развод с Самойловой грозит музыканту серьезными финансовыми потерями — Джигану придется отдавать до половины дохода, к тому же ему придется самостоятельно закрывать ипотеку за их общий дом.