Стали известны детали раздела имущества при разводе Джигана с Самойловой

Он напомнил, что у пары четверо детей. Музыканту по закону придется отдавать 50% от своего официального дохода в качестве алиментов. Выплаты, получаемые рэпером за рекламу и блогерство, «абсолютно прозрачные».

«Плюс у них есть дом в ипотеку, который при разводе поделится пополам. Однако ипотека так и останется на Денисе. И закрывать ее он будет самостоятельно», — сказал адвокат.

Кроме того, есть еще один интересный момент, связанный с еврейским происхождением Джигана. Речь идет о традиционном брачном договоре, называемом ктубу, согласно которого муж при разводе выплачивает супруге внушительную денежную сумму. По словам адвоката, обычно она составляет один миллион рублей.

Ранее отец Самойловой выразил сожаление по поводу развода дочери с музыкантом.