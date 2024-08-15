Нурмагомедов расплатился по долгам перед налоговой

Нурмагомедов закрыл налоговый долг в 302 миллиона рублей

Фото: РИА «Новости»

Непобежденный боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов закрыл налоговый долг в 302 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Судебные приставы 6 августа арестовали имущество спортсмена на общую сумму 79 миллионов рублей. Нурмагомедову принадлежит семейный дом в Дагестане и несколько элитных иномарок.

За два дня до этого поклонник бойца, купивший у него элитный автомобиль Mercedes, но не переоформивший на себя, выставил машину на продажу, чтобы она не подпала под арест.

В июле Федеральная налоговая служба арестовала счета бывшего чемпиона UFC из-за задолженностей. До этого ликвидировали несколько компаний Нурмагомедова.

Всего за свою карьеру спортсмен провел 29 боев и выиграл их все. Он перестал выступать в 2020 году вскоре после смерти своего отца и личного тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

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