Нурмагомедов расплатился по долгам перед налоговой

Непобежденный боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов закрыл налоговый долг в 302 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Судебные приставы 6 августа арестовали имущество спортсмена на общую сумму 79 миллионов рублей. Нурмагомедову принадлежит семейный дом в Дагестане и несколько элитных иномарок.

За два дня до этого поклонник бойца, купивший у него элитный автомобиль Mercedes, но не переоформивший на себя, выставил машину на продажу, чтобы она не подпала под арест.

В июле Федеральная налоговая служба арестовала счета бывшего чемпиона UFC из-за задолженностей. До этого ликвидировали несколько компаний Нурмагомедова.

Всего за свою карьеру спортсмен провел 29 боев и выиграл их все. Он перестал выступать в 2020 году вскоре после смерти своего отца и личного тренера Абдулманапа Нурмагомедова.