Именной Mercedes Хабиба Нурмагомедова срочно выставили на продажу

Именной Mercedes-Benz AMG GT бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова выставили на продажу за 16 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, в 2022 году боец продал элитный автомобиль своему поклоннику. После сделки новый владелец не стал переоформлять его на себя, чтобы в паспорте транспортного средства (ПТС) значилось имя Нурмагомедова. Все это время Mercedes стоял в паркинге.

В первых числах июля судебные приставы возбудили исполнительное производство на Нурмагомедова и начали разыскивать его имущество. Из-за опасений, что Mercedes-AMG могут изъять, хозяин решился его продать.

Первоначально авто оценили в 20 миллионов рублей, но затем цену снизили до 16 миллионов. Также указан вариант обмена автомобиля на квартиру, добавил источник канала.

Федеральная налоговая служба ранее арестовала счета бывшего бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова из-за задолженности в 297 миллионов рублей.