Налоговая арестовала счета знаменитого чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова

По информации источника, причиной стала задолженность бойца в 297 миллионов рублей. Ранее налоговая уже ликвидировала несколько компаний бойца.

Нурмагомедов является непобежденным бойцом смешанных единоборств, его профессиональный рекорд составляет 29 побед в 29 боях.

Он владел чемпионом UFC в легком весе и трижды защитил титул. После завершения карьеры в 2020 году Нурмагомедов занимался тренерской деятельностью и часто секундировал Исламу Махачеву, который удерживает пояс чемпиона UFC в легкой весовой категории.

Ранее глава UFC Дана Уайт в шутку сказал, что команда Нурмагомедова способна захватить США. По его словам, нынешнее подрастающее поколение американцев состоит в основном из «трусливых идиотов».