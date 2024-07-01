Налоговая арестовала счета знаменитого чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова
ФНС арестовала счета экс-чемпиона UFC Нурмагомедова из-за долга в 297 млн рублей
Федеральная налоговая служба арестовала счета бывшего бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По информации источника, причиной стала задолженность бойца в 297 миллионов рублей. Ранее налоговая уже ликвидировала несколько компаний бойца.
Нурмагомедов является непобежденным бойцом смешанных единоборств, его профессиональный рекорд составляет 29 побед в 29 боях.
Он владел чемпионом UFC в легком весе и трижды защитил титул. После завершения карьеры в 2020 году Нурмагомедов занимался тренерской деятельностью и часто секундировал Исламу Махачеву, который удерживает пояс чемпиона UFC в легкой весовой категории.
Ранее глава UFC Дана Уайт в шутку сказал, что команда Нурмагомедова способна захватить США. По его словам, нынешнее подрастающее поколение американцев состоит в основном из «трусливых идиотов».