Налоговая арестовала счета знаменитого чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова

ФНС арестовала счета экс-чемпиона UFC Нурмагомедова из-за долга в 297 млн рублей

Фото: РИА «Новости»

Федеральная налоговая служба арестовала счета бывшего бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, причиной стала задолженность бойца в 297 миллионов рублей. Ранее налоговая уже ликвидировала несколько компаний бойца.

Нурмагомедов является непобежденным бойцом смешанных единоборств, его профессиональный рекорд составляет 29 побед в 29 боях.

Он владел чемпионом UFC в легком весе и трижды защитил титул. После завершения карьеры в 2020 году Нурмагомедов занимался тренерской деятельностью и часто секундировал Исламу Махачеву, который удерживает пояс чемпиона UFC в легкой весовой категории.

Ранее глава UFC Дана Уайт в шутку сказал, что команда Нурмагомедова способна захватить США. По его словам, нынешнее подрастающее поколение американцев состоит в основном из «трусливых идиотов».

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