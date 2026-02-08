Сабуров впервые вышел на связь после депортации
После депортации из России комик Нурлан Сабуров попросил поклонников с уважением отнестись к его ситуации. Он опубликовал обращение в соцсети Instagram*.
Стендапер рассказал, что вместо него ситуацию с депортацией прокомментируют юристы и правоохранители. Он напомнил, что начал свой творческий путь в Екатеринбурге и успел посетить с концертами множество российских городов.
«Время расставит все на свои места», — отметил он.
Сабуров выразил благодарность России за возможность развиваться и за теплый прием со стороны россиян за прошедшие годы. Также комик попросил представителей прессы и блогеров проявить уважение к нему и его семье.
Ранее Сабурову запретили въезд в Россию. Причиной послужили критика спецоперации, а также нарушения миграционного и налогового законодательств.
* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.