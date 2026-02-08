Сабуров впервые вышел на связь после депортации

После депортации из России комик Нурлан Сабуров попросил поклонников с уважением отнестись к его ситуации. Он опубликовал обращение в соцсети Instagram*.

Стендапер рассказал, что вместо него ситуацию с депортацией прокомментируют юристы и правоохранители. Он напомнил, что начал свой творческий путь в Екатеринбурге и успел посетить с концертами множество российских городов.

«Время расставит все на свои места», — отметил он.

Сабуров выразил благодарность России за возможность развиваться и за теплый прием со стороны россиян за прошедшие годы. Также комик попросил представителей прессы и блогеров проявить уважение к нему и его семье.

Ранее Сабурову запретили въезд в Россию. Причиной послужили критика спецоперации, а также нарушения миграционного и налогового законодательств.