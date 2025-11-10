Ларисе Долиной угрожали убийством

Певице Ларисе Долиной и ее представителям угрожали убийством. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Об этом сообщил источник 360.ru.

Суд уже в пятый раз рассматривает дело Долиной об афере с квартирой. Судья велели провести заседание в закрытом режиме. Решение об уголовном деле приняли по ходатайству адвоката певицы.

По данным источника РИА «Новости», из-за разбирательства артистке угрожали. Неизвестные призывали забрать заявление, в противном случае обещали подорвать машину. Как отметил адвокат, шантажистов пока не нашли. Кроме того, никто не признал вину в деле с Долиной.

Судебный процесс переносили четыре раза из-за отсутствия участников. По делу проходят Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова. Их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Все четверо находятся под стражей.

Ранее стало известно, что при продаже квартиры Долина верила, что помогает ловить преступников. В этом ее убедили мошенники.