Тимур Родригез пошутил о свадьбе в стиле «голой вечеринки»

Артист Тимур Родригез в шутку сообщил, что они с актрисой Катей Кабак сначала рассматривали необычный формат свадебного торжества. Пара думала о вечеринке в стиле скандального мероприятия блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, однако от этой идеи в итоге отказалась. Об этом шоумен рассказал на XIII церемонии вручения Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

«Мы хотели сначала „голую вечеринку“, но нам сказали, что после последней это очень рискованно. Поэтому придется все отменить», — сказал он.

Ранее артист сообщил о помолвке с Катей Кабак. Родригез сделал предложение около столичного кинотеатра «Художественный», а затем на фасаде здания появилась надпись: «Она сказала „да“!»

Сама Кабак пояснила, что с начала отношений с шоуменом в 2023 году у них ни разу не возникало серьезных ссор. По ее словам, даже если взгляды в чем-то расходятся, это не разрушает отношения, а, наоборот, делает их крепче. Актриса добавила, что у Родригеза есть одна необычная привычка — он тайно пересматривает архивные проекты с ее участием.