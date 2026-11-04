Niletto объяснил, почему не спешит жениться

Певец Данил Прытков, выступающий под псевдонимом Niletto, рассказал, почему пока не сделал предложение своей возлюбленной. Подробностями личной жизни он поделился в шоу Иды Галич «Есть вопросики» .

Прытков уже несколько лет встречается с девушкой Екатериной, но пара не торопится оформлять отношения. По словам артиста, отец советовал ему сначала повзрослеть и лучше понять себя.

«Не спеши жениться и детей рожать. Должен набраться осознанности, прочувствовать эту жизнь», — процитировал отца певец.

Прыткову исполнилось 35 лет. Он отметил, что отец стал родителем, когда ему было 38.

Ранее стало известно, что младший сын Стивена Сигала Доминик и российская модель Айрин Данилова ждут ребенка. Для актера это будет третий внук.