«Жила почти месяц». Королева рассказала, как сын скрывал дома стриптизершу

Певица Наташа Королева рассказала, что сын месяц скрывал у них дома стриптизершу

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзан) Архип месяц скрывал у них дома стриптизершу Мелиссу. Певица рассказала в YouTube-шоу «Ваша Наташа», что он это делал из жалости.

По словам артистки, сын пожалел только что приехавшую в Москву Мелиссу, у которой не было ни жилья, ни денег.

Королева пояснила, что девушка была со сложным характером, поэтому могла на работе прямо высказать свое недовольство. В результате ее уволили.

«Сын ее приютил. Девушка жила у нас почти месяц, а мы не знали. Мы же не заходили на территорию сына, у нас есть красные линии, границы личного пространства, которые мы не нарушаем. И Архип тихо приводил ее, носил еду», — рассказала артистка.

Правда вскрылась, после того, как домработница заподозрила чужого в жилище. Она сообщила о своих догадках хозяйке. После этого певица серьезно поговорила с сыном.

В том же интервью Королева заявила, что вступила в интимную близость с Тарзаном на первом свидании. При этом сразу же забеременела.

Главное — безопасность. Россиянам рассказали о форматах общения детей в Сети

Пятый раз подряд? Что будет с ключевой ставкой в июне

Цепной пес в Киеве. Какое разрешение Байден дал Зеленскому и зачем?

✂️Стрижемся по Луне. Когда в июне 2024 года можно идти к парикмахеру

Предвыборный цирк. Главные вопросы о деле против Трампа и его будущем

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте