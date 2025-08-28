Николая Дроздова срочно госпитализировали

Телеведущего Николая Дроздова срочно отправили в больницу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash . Официально информация пока не подтверждена.

По данным журналистов, его госпитализировали с подозрением на кровотечение в ЖКТ. Ранее ведущий уже лежал в больнице, врачи поставили диагноз «воспаление поджелудочной», пролечили полторы недели и отпустили домой.

Также у Дроздова наблюдали низкий гемоглобин из-за онкологического заболевания, добавил источник Mash. Вдобавок к этому, по его словам, состояние зоолога ухудшилось на фоне язвы кишечника.

Ранее Дроздову провели операцию на колене. Как рассказала в беседе с 360.ru его дочь Елена, это была плановая процедура. В стационаре ведущий пробыл четыре дня.

В июле тоже появились сообщения об экстренной госпитализации Дроздова. Друг зоолога, художник Константин Мирошник, опроверг эти данные. По его словам, ученому просто поставили специальные уколы для коленных суставов.