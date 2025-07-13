Сообщения о госпитализации Дроздова опровергли

Телеведущий Николай Дроздов прекрасно себя чувствует и не попадал в больницу. Об этом 360.ru заявил друг зоолога — художник Константин Мирошник.

Он рассказал, что Дроздову просто поставили специальные уколы для коленных суставов. Подобную процедуру ведущий делает раз в полгода.

«Ничего критического нет», — подчеркнул он.

Мирошник назвал сообщения в прессе о госпитализации враньем. По его словам, Дроздов ходил не с тростью, а со скандинавскими палками.

«Он любит с ними ходить и зимой, и летом», — отметил художник.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации 88-летнего телеведущего из-за деформирующего гонартроза коленных суставов третьей степени. По его данным, легендарный зоолог испытывал боли, а одна из ног практически не разгибалась. Также канал отметил, что ему планируют поменять оба коленных сустава.