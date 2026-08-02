Николай Бурляев отпразднует 80-летие в кругу семьи

Народный артист России и депутат Госдумы Николай Бурляев 3 августа отметит 80-летий юбилей. В беседе с РИА «Новости» он рассказал, что проведет праздник в кругу родных и близких.

«Праздновать буду как обычно — никак практически. Буду принимать звонки весь день, обычно их до 500 по юбилейным дням: и из разных стран мира, и от наших руководителей всех уровней», — сказал Бурляев.

Позднее артист планировал выехать за город вместе с детьми и устроить семейный обед. По его словам, алкоголь в таких встречах не присутствует: в его семье придерживаются трезвого образа жизни.

«Все будет трезво, красиво и оптимистично, под раскаленный телефон поздравлений», — поделился актер.

Николай Бурляев родился в 1946 году в Москве. Его первой кинематографической работой стала короткометражка «Мальчик и голубь» Андрея Кончаловского, в которой он сыграл в 13 лет. В 1962 году жюри Международного кинофестиваля в Венеции присудило картине «Бронзового льва святого Марка».

Ранее певица Эдита Пьеха сообщила о планах отметить 90-летний юбилей большим концертом в Санкт-Петербурге. Праздничное выступление состоится в 2027 году.