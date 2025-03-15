Сегодня 11:45 Армянин с долгами. За кого на самом деле выходит замуж дочь Волочковой 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

Свадьбы

Анастасия Волочкова

Единственная дочь Анастасии Волочковой Ариадна в январе объявила, что выходит замуж. Ее женихом стал предприниматель армянского происхождения Никита Григорян. Девушка называет возлюбленного успешным бизнесменом, с которым может позволить себе работать только в собственное удовольствие. Так ли это на самом деле, разбирался 360.ru.

Подготовку к торжеству взяла на себя знаменитая мать Ариадны. Волочкова в соцсетях признавалась, что счастлива за наследницу и хочет устроить для нее настоящий праздник. По словам балерины, свадьба пройдет в узком кругу, но с королевским размахом. Площадкой мероприятия станет особняк Мясникова в Санкт-Петербурге, заявила заслуженная артистка России. Выбор жениха Анастасия одобрила, несмотря на то что не знакома с его родителями, да и о самом Никите пока знает совсем немного. Где и кем работает молодой человек, танцовщица не в курсе, отметил StarHit.

Не знаю… Кажется, поет в каком-то католическом храме Анастасия Волочкова

Ариадна подтвердила, что возлюбленный действительно поет в церковном хоре. Также, по словам девушки, он занимается бизнесом, и довольно успешно. «Никита — учредитель нескольких компаний, занимается предпринимательством. <… > Также у него есть семейный бизнес в сфере строительства», — сказала она в беседе с kp.ru.

Фото: РИА «Новости»

Дочь балерины подчеркнула, что живет в квартире жениха и работает исключительно в свое удовольствие. Большая часть времени у нее уходит на преподавание английского и французского языков. Недавно Ариадна начала учить армянский. Однако, по информации aif.ru, девушка умолчала о финансовых проблемах, с которыми столкнулся Григорян. В 2023 году предприниматель владел 90,91% компании, занимавшейся торговлей табачными изделиями. Бизнес провалился, убыток в 2023-м составил больше двух с половиной миллионов рублей. Кроме того, в том же году Никита был зарегистрирован на сайте выдачи микрозаймов. Через его номер телефона совершалась попытка займа в размере 15 тысяч рублей. Но, видимо, невесту это не смущает. В последнее время жених дочери Волочковой занялся репетиторством. Он обучает желающих немецкому языку за 500 рублей в час.