«Никогда не любила тренироваться». Нашлось неизданное интервью Майи Плисецкой

По просьбе близких балерины Майи Плисецкой журналисты 13 лет скрывали одно из ее последних интервью. К 100-летию со дня рождения артистки «Коммерсант» опубликовал выдержки из разговора.

Плисецкая дала интервью в 2012 году, за три года до кончины. Ее муж, композитор Родион Щедрин запрещал его публиковать. Балерина рассказала о детстве, семье, работе и быте артистов.

Сначала балет не интересовал ее. Уникальные природные данные Плисецкой разглядели дядя и тетя Асаф и Суламифь Мессерер, ведущие артисты Большого театра. Когда девочке исполнилось 14 лет, родственница адаптировала под нее миниатюру «Умирающий лебедь», который стал ее визитной карточкой.

«Никогда не любила тренироваться и репетировать. Думаю, что в итоге это и продлило мою сценическую карьеру: у меня были неизмученные ноги», — рассказала Плисецкая.

Балерина рассуждала о старости, как о неизбежности. По ее мнению, молодящийся старик или старуха выглядят смешно. В этом смысле важней, ухожен человек или нет.

«Что вынесла я за прожитую жизнь, какую философию? Самую простую. <…> Люди не делятся на классы, расы, государственные системы. Люди делятся на плохих и хороших», — сказала она.

Плисецкая умерла 2 мая 2015 года в возрасте 89 лет. Супруг пережил ее на 10 лет. Квартиру в Москве семья завещала государству, из нее сделали музей.