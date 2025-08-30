Стало известно, кому может перейти многомиллионное наследство Плисецкой и Щедрина

Балерина Майя Плисецкая и композитор Родион Щедрин в своем девятистраничном завещании расписали, как делить наследство. Об этом газете «Спорт-Экспресс» рассказал близкий друг супругов, бывший главный редактор «СЭ» Владимир Титоренко.

По его словам, они назначили его своим душеприказчиком еще в 2007 году. В своем завещании балерина и композитор четко указали, кому и что завещают. Это относилось и к семейным накоплениям, и к авторским правам на музыкальные произведения Щедрина.

«Например, домик в Литве завещан женщине, которая много лет за ним следила. Ну, а квартиру на Тверской, где я не раз бывал, Щедрин в 2022-м передал государству. Из нее уже сделали музей», — отметил Титоренко.

По его словам, на память о друзьях у него остались их альбомы, диски, книжки, а еще подаренный ими итальянский галстук.

Титоренко добавил, что финальный пункт завещания гласил, чтобы их тела после смерти сожгли, оба праха смешали и развеяли над Россией.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что имущество Плисецкой и Щедрина может отойти государству, так как у них не было детей.