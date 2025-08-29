Сегодня 23:53 Гений Родиона Щедрина: музыка, переплетенная с любовью 0 0 0 Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

В ночь на 29 августа скончался классик музыкального искусства, композитор Родион Щедрин. Всего на 10 лет он пережил жену, балерину Майю Плесецкую — непревзойденную музу, от союза с которой родилось множество шедевров. Об истории его любви и музыки — в материале 360.ru.

Начало творческого пути Родиона Щедрина Один из выдающихся русских композиторов, которые создали главный пласт академической музыки, Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве. Музыка окружала его с детства: отец играл на скрипке вместе с братьями и стал для сына первым учителем. «У него от природы были гигантские музыкальные способности, потрясающая память. Все, что он слышал, мог воспроизвести — на любом инструменте, самодеятельно, не учась. <…> Уж на что у меня память вроде бы неплохая, но рядом с отцом я — ноль», — вспоминал потом Щедрин.

Фото: РИА «Новости»

В 1941 году поступил в Центральную музыкальную школу-десятилетку при Московской консерватории, брал дополнительные уроки игры на фортепиано у пианистки Марии Гехтман.

Когда началась Великая Отечественная война, семью Щедрина эвакуировали в Куйбышев (так раньше называлась Самара). В столицу он вернулся в 1943-м, учился в Московском хоровом училище, которое окончил в 1950 году и сразу же поступил на два факультета в Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского.

Интересно Свою первую премию в конкурсе композиторских работ Родион Щедрин получил в 1947 году, во время учебы. Свою первую премию в конкурсе композиторских работ Родион Щедрин получил в 1947 году, во время учебы.

В 1959-м, выпустившись из аспирантуры консерватории, уже имел в творческом активе фортепианные сочинения, хоры и Первую симфонию. В следующие десятилетия создал свое самое исполняемое сочинение — балет «Кармен-сюиту» — и завоевал популярность в театральных жанрах благодаря «Коньку-Горбунку», опере «Не только любовь» и балету «Анна Каренина». Щедрин стал олицетворением целой эпохи музыкальной культуры, создав десятки бессмертных произведений, которые исполняют на лучших сценах всего мира.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Встреча с Майей Плисецкой Творчество композитора, как и большая часть его жизни, неразрывно связано с Майей Плисецкой. Они встретились в 1955 году: сначала Щедрин услышал только голос балерины, записанный Лилей Брик, а лишь после встретился с ней лично, не зная, что 29-летняя артистка уже стала одной из лучших в Большом театре. «В этот осенний французский вечер Щедрин много играл на бриковском „Бехштейне“ своей музыки, которая увлекла присутствующих. Какая-то искра обоюдного интереса пробежала между нами, но тут же затухла», — позже вспомнила Плисецкая в мемуарах о встрече с актером Филиппом Жераром, на которой был и Щедрин.

Фото: РИА «Новости»

Через три года он решил взяться за работу над музыкой для балета. Вспомнил о знакомстве, попросился на репетицию. И, наблюдая за стройной и гибкой девушкой в тренировочном трико, влюбился. Этим же вечером композитор пригласил Майю на прогулку по Москве: с нее и начался их жизненный путь рука об руку — больше Плисецкая и Щедрин не расставались.

Интересно При регистрации брака паспортистка пожелала Щедрину и Плисецкой: «Чтоб вам состариться на одной подушке». Слова оказались пророческими: они прожили вместе более полувека. При регистрации брака паспортистка пожелала Щедрину и Плисецкой: «Чтоб вам состариться на одной подушке». Слова оказались пророческими: они прожили вместе более полувека.

Свадьбу композитор и балерина сыграли в 1958 году. От брака Щедрина отговаривали: к его избраннице на тот момент присматривалось КГБ — в Плисецкой видели английскую шпионку, не выпускали на зарубежные гастроли, прослушивали. На одной из репетиций к композитору подошел заведующий сектором музыки ЦК КПСС Ярустовский и предупредил: «Надеюсь, вы не собираетесь на ней жениться. Вы испортите себе репутацию». От пристального внимания спецслужб удалось избавиться: благодаря все той же Лиле Брик Щедрин попал на прием к генералу КГБ Питовранову, затем передал письмо Никите Хрущеву и добился встречи с главой КГБ Шелепиным. Плисецкую отпустили на гастроли в США, а после возвращения присвоили звание народной артистки СССР.

Фото: РИА «Новости»

Союз Щедрина и Плисецкой остался бездетным: прима Большого театра выбрала для себя карьеру, а композитор, хоть и переживал, согласился с решением жены. В ней он обрел музу и смысл жизни. «В моей судьбе было всего две женщины — мать и Майя», — признавался Щедрин. Свои произведения — конечно, в первую очередь, балеты, — он сочинял для Плисецкой. Оставил на титульных листах четырех из них — «Конька-Горбунка», «Анны Карениной», «Чайки» и «Дамы с собачкой» — посвящения. И специально для любимой, так страстно обожавшей испанскую культуру, переработал музыку оперы Жоржа Бизе.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look / www.globallookpress.com

В итоге балет «Кармен-Сюита», где воплотился трагичный и не по-советски соблазнительный образ цыганки Кармен, стал одной из визитных карточек Плисецкой. В этой партии она поднималась на сцену свыше 330 раз.

Вместе Родион Щедрин и Майя Плисецкая прожили 57 лет. Их считали одной из самых красивых пар как Советского Союза, так и России. Она говорила, что муж — гений без недостатков. А сам Щедрин, хоть и мирился с вспыльчивым характером жены, всегда дарил ей цветы. Скандалы обходили их стороной, супруги охотно общались с журналистами, искренне восхищались друг другом и оба были страстными болельщиками.

Фото: РИА «Новости»

Журналист Владимир Познер как-то спросил у Щедрина, какие три желания он загадал бы при имеющейся возможности. И композитор ответил быстро, почти не размышляя, с теплой улыбкой.

Я бы хотел быть вечно с моей женой. Быть вечно с моей женой. Быть вечно с моей женой. Родион Щедрин

Спустя три года после этого интервью — в 2015-м — прима скончалась. Уход жены композитор переживал тяжело. И чтобы сохранить память о Плисецкой, передал в дар Театральному музею имени Бахрушина их квартиру на Тверской.

Интересно Щедрин и Плисецкая вместе составили завещание: «Тела наши после смерти сжечь, и когда настанет печальный час ухода из жизни того из нас, кто прожил дольше, или в случае нашей одновременной смерти, оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией». Щедрин и Плисецкая вместе составили завещание: «Тела наши после смерти сжечь, и когда настанет печальный час ухода из жизни того из нас, кто прожил дольше, или в случае нашей одновременной смерти, оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией».

Она стала филиалом музея, где собраны личные вещи и фотографии балерины, их совместные архивы, представлен личный кабинет композитора. С уходом Щедрина, отмечало РИА «Новости», музей станет уникальным памятником великой паре и музыке, совместившей страсть, любовь и жизненный путь Щедрина.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look / www.globallookpress.com

Каким запомнят Родиона Щедрина Его наследие, отметили в пресс-службе Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, стало национальным достоянием, а смерть — невосполнимой потерей для мирового музыкального искусства. «Родион Щедрин вошел в историю как один из крупнейших композиторов второй половины XX и начала XXI века. Мастер, блестяще владевший всеми формами и жанрами, он сумел создать свой уникальный, мгновенно узнаваемый стиль», — подчеркнули в МАМТ.

Фото: Georgiy Rozov/Russian Look / www.globallookpress.com

В петербургском Михайловском театре назвали музыку композитора смелой, глубокой и проникнутой духом русской культуры. А председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что «сочинения Щедрина пронизаны любовью к истории и культуре нашей страны, стали ее неотъемлемой частью».

Накануне своего 80-летия сам композитор, который жил в Германии с 1990-х, в интервью «Российской газете» говорил, что никогда не перестанет быть русским. «Я родину не покинул и ей не изменил. Если я даже буду заставлять себя не быть русским, я не смогу. У меня русская ментальность, русская биология, культура, язык», — рассказывал он. После смерти он вернется на родину и в вечности воссоединится с той, с кем был счастлив: прах Щедрина и Плисецкой развеют над Россией.