Никита Пресняков отремонтировал дачу Пугачевой. Цена особняка перевалила за 150 млн

Актер и певец Никита Пресняков, внук певицы Аллы Пугачевой, отремонтировал подмосковную дачу бабушки. Так он рассчитывает быстрее продать недвижимость, сообщил Telegram-канал Shot .

По данным источника канала, особняк Примадонны оформлен на ее внука. Звездное семейство не может продать усадьбу с начала СВО — покупателя так и не нашлось. Артисты также пытались сдавать недвижимость в аренду за два миллиона рублей в месяц, однако арендатора найти тоже не получилось.

Спустя некоторое время роскошный дом вновь выставили на продажу. Собеседник Shot уточнил, что Пресняков, находящийся в США, через посредников решил сделать на бабушкиной даче ремонт — обновить полы, стены, лестницы.

Дом площадью 760 квадратов планируют продать за 152 миллиона. Внутри есть бассейн, хаммам и собственный пирс. Из-за скандального имени певицы и отсутствия централизованной канализации домом почти никто не интересуется.

Дача под Истрой — не единственная имущественная проблема звездной семьи. Недавно соседи Пугачевой и ее мужа Максима Галкина* выразили недовольство состоянием их замка в деревне Грязь.

Они утверждают, что строение приходит в упадок: покрывается плесенью, ворота ржавеют. По оценкам президента Ассоциации владельцев недвижимости Владимира Капустина, снос этого объекта обойдется в 40 миллионов рублей.

Накануне стало известно, что Пугачева записала новую песню. Композицию «Поцелуй войны» планируют опубликовать 11 апреля на всех площадках. Автором музыки выступил Андрей Мисин, а слова написал поэт Андрей Ордынец.

* Признан иноагентом в России.