«Ничего не вижу». Коллега Заворотнюк рассказала о раннем признаке рака у актрисы

Актриса Елена Старостина вспомнила, как во время съемок сериала «Я больше не боюсь» случайно узнала, что ее коллега по площадке Анастасия Заворотнюк начала резко терять зрение. Это произошло еще за несколько лет до объявления диагноза, рассказала артистка в шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ .

Старостина сообщила, что просила распечатывать ей сценарии шрифтом побольше, так как плохо видела.

«Вдруг из этой папки выпадает бумага, где вот такими огроменными буквами текст, я спрашиваю: „Это для кого?“, мне отвечают: „Это для Насти Заворотнюк“. Это же надо вообще ничего не видеть», — поделилась артистка.

По словам Старостиной, это были буквы примерно такого же размера как в верхнем ряду таблицы Сивцева в кабинете у окулиста. Актриса добавила, что они вместе с Заворотнюк между сценами обсудили ее проблему с глазами.

«Я говорю: „Насть, да ты чего? У меня тоже зрение катастрофически падает“. Она говорит: „И у меня! Я ничего не вижу“», — добавила Старостина.

Артистка посоветовала в случае нетипичной проблемы после консультации с офтальмологом сделать МРТ головного мозга для того, чтобы исключить опухоль, которая давит на зрительный нерв и лишает зрения.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. С 2019 года артистка боролась с раком головного мозга. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.