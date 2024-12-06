«Ничего из него не выйдет». Хазанов оценил талант Галустяна

Бывший участник КВН Михаил Галустян обладает большим талантом, но в сложившихся обстоятельствах не сможет реализовать свои способности. Юморист Геннадий Хазанов заявил об этом в интервью телеведущему Антону Привольнову на YouTube-канале Sheinkin40 .

Артист пожаловался на упадок комедийного жанра. Из современных комиков Хазанов выделил Галустяна, но посочувствовал ему — звезде ТНТ не повстречались сильные наставники, способные раскрыть талант.

«Галустяна жалко, кстати говоря, он необыкновенного дарования. Но никогда ничего из него не выйдет. И не он в этом виноват. На его жизненном пути не встретился ни Рязанов, ни Гайдай, ни Данелия, которые могли бы, упаковать этот алмаз, огранить его», — сказал он.

Сделав карьеру в юмористических проектах, Галустян попробовал себя в роли телеведущего. Вместе с Ольгой Бузовой он вел шоу «Звезды в джунглях».