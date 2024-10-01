Наташа Королева устроила на Мальдивах «битву бикини» с невесткой-стриптизершей

Певица Королева и ее невестка поделились фото в купальниках на Мальдивах

Певица Наташа Королева устроила на Мальдивах откровенную фотосессию вместе с женой ее единственного сына Архипа — экс-стриптизершей Мелиссой Валынкиной. Фотографии и видео исполнительница опубликовала в соцсети Instagram*.

Для дефиле на пляже Королева нарядилась в «хищный» купальник и белую рубашку. Фигуру показала и ее невестка-стриптизерша: она на камеру станцевала в белом купальнике и грациозно ушла в сторону виллы.

«Мальдивы — это что-то волшебное!» — написала Валынкина.

Королеве и ее мужу Сергею Глушко, более известному как Тарзан, поначалу не понравился выбор их сына. Звездная чета не была рада роману Архипа и не спешила помогать ему.

По мнению Тарзана, вместе с новой избранницей его сын «хлебанул» и прошел проверку на стойкость чувств. Несмотря на первое впечатление, родители в итоге смирились с невесткой и предложили паре сыграть свадьбу.